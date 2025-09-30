- Panorámica
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
El tipo de cambio de DESK de hoy ha cambiado un 0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.18, mientras que el máximo ha alcanzado 42.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DESK hoy?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) se evalúa hoy en 42.18. El instrumento se negocia dentro de 0.57%; el cierre de ayer ha sido 41.94 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DESK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF se evalúa actualmente en 42.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.52% y USD. Monitoree los movimientos de DESK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DESK?
Puede comprar acciones de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) al precio actual de 42.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.18 o 42.48, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DESK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DESK?
Invertir en VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF implica tener en cuenta el rango anual 33.57 - 47.42 y el precio actual 42.18. Muchos comparan 1.79% y 8.63% antes de colocar órdenes en 42.18 o 42.48. Estudie los cambios diarios de precios de DESK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Office and Commercial REIT ETF?
El precio más alto de VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) en el último año ha sido 47.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.57 - 47.42, una comparación con 41.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Office and Commercial REIT ETF?
El precio más bajo de VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) para el año ha sido 33.57. La comparación con los actuales 42.18 y 33.57 - 47.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DESK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DESK?
En el pasado, VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.94 y -3.52% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.94
- Open
- 42.18
- Bid
- 42.18
- Ask
- 42.48
- Low
- 42.18
- High
- 42.18
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.57%
- Cambio mensual
- 1.79%
- Cambio a 6 meses
- 8.63%
- Cambio anual
- -3.52%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8