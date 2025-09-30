- Panoramica
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
Il tasso di cambio DESK ha avuto una variazione del -3.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.92 e ad un massimo di 41.94.
Segui le dinamiche di VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DESK oggi?
Oggi le azioni VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF sono prezzate a 41.94. Viene scambiato all'interno di -3.01%, la chiusura di ieri è stata 43.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DESK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF pagano dividendi?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF è attualmente valutato a 41.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DESK.
Come acquistare azioni DESK?
Puoi acquistare azioni VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF al prezzo attuale di 41.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.94 o 42.24, mentre 2 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DESK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DESK?
Investire in VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF implica considerare l'intervallo annuale 33.57 - 47.42 e il prezzo attuale 41.94. Molti confrontano 1.21% e 8.01% prima di effettuare ordini su 41.94 o 42.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DESK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Office and Commercial REIT ETF nell'ultimo anno è stato 47.42. All'interno di 33.57 - 47.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) nel corso dell'anno è stato 33.57. Confrontandolo con gli attuali 41.94 e 33.57 - 47.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DESK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DESK?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.24 e -4.07%.
- Chiusura Precedente
- 43.24
- Apertura
- 41.92
- Bid
- 41.94
- Ask
- 42.24
- Minimo
- 41.92
- Massimo
- 41.94
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -3.01%
- Variazione Mensile
- 1.21%
- Variazione Semestrale
- 8.01%
- Variazione Annuale
- -4.07%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8