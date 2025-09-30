- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
Der Wechselkurs von DESK hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.18 bis zu einem Hoch von 42.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DESK heute?
Die Aktie von VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) notiert heute bei 42.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.94 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von DESK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DESK Dividenden?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF wird derzeit mit 42.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DESK zu verfolgen.
Wie kaufe ich DESK-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) zum aktuellen Kurs von 42.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.18 oder 42.48 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DESK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DESK-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF müssen die jährliche Spanne 33.57 - 47.42 und der aktuelle Kurs 42.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.79% und 8.63%, bevor sie Orders zu 42.18 oder 42.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DESK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) im vergangenen Jahr lag bei 47.42. Innerhalb von 33.57 - 47.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) im Laufe des Jahres betrug 33.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.18 und der Spanne 33.57 - 47.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DESK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DESK statt?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.94 und -3.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.94
- Eröffnung
- 42.18
- Bid
- 42.18
- Ask
- 42.48
- Tief
- 42.18
- Hoch
- 42.18
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 1.79%
- 6-Monatsänderung
- 8.63%
- Jahresänderung
- -3.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8