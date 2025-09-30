- Aperçu
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
Le taux de change de DESK a changé de -3.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.92 et à un maximum de 41.94.
Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DESK aujourd'hui ?
L'action VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF est cotée à 41.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.01%, a clôturé hier à 43.24 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de DESK présente ces mises à jour.
L'action VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF est actuellement valorisé à 41.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.07% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DESK.
Comment acheter des actions DESK ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF au cours actuel de 41.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.94 ou de 42.24, le 2 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DESK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DESK ?
Investir dans VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.57 - 47.42 et le prix actuel 41.94. Beaucoup comparent 1.21% et 8.01% avant de passer des ordres à 41.94 ou 42.24. Consultez le graphique du cours de DESK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Office and Commercial REIT ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Office and Commercial REIT ETF l'année dernière était 47.42. Au cours de 33.57 - 47.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Office and Commercial REIT ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) sur l'année a été 33.57. Sa comparaison avec 41.94 et 33.57 - 47.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DESK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DESK a-t-elle été divisée ?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.24 et -4.07% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.24
- Ouverture
- 41.92
- Bid
- 41.94
- Ask
- 42.24
- Plus Bas
- 41.92
- Plus Haut
- 41.94
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -3.01%
- Changement Mensuel
- 1.21%
- Changement à 6 Mois
- 8.01%
- Changement Annuel
- -4.07%
