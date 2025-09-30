- Обзор рынка
DESK: VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF
Курс DESK за сегодня изменился на -3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.92, а максимальная — 41.94.
Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DESK сегодня?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) сегодня оценивается на уровне 41.94. Инструмент торгуется в пределах -3.01%, вчерашнее закрытие составило 43.24, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DESK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF?
VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF в настоящее время оценивается в 41.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.07% и USD. Отслеживайте движения DESK на графике в реальном времени.
Как купить акции DESK?
Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) по текущей цене 41.94. Ордера обычно размещаются около 41.94 или 42.24, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DESK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DESK?
Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF предполагает учет годового диапазона 33.57 - 47.42 и текущей цены 41.94. Многие сравнивают 1.21% и 8.01% перед размещением ордеров на 41.94 или 42.24. Изучайте ежедневные изменения цены DESK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Самая высокая цена VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) за последний год составила 47.42. Акции заметно колебались в пределах 33.57 - 47.42, сравнение с 43.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Office and Commercial REIT ETF?
Самая низкая цена VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK) за год составила 33.57. Сравнение с текущими 41.94 и 33.57 - 47.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DESK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DESK?
В прошлом VanEck ETF Trust VanEck Office and Commercial REIT ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.24 и -4.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.24
- Open
- 41.92
- Bid
- 41.94
- Ask
- 42.24
- Low
- 41.92
- High
- 41.94
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -3.01%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 8.01%
- Годовое изменение
- -4.07%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8