DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
A taxa do DEHP para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.49 e o mais alto foi 30.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEHP hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) está avaliado em 30.49. O instrumento é negociado dentro de 0.46%, o fechamento de ontem foi 30.35, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEHP em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita está avaliado em 30.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.43% e USD. Monitore os movimentos de DEHP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEHP?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) pelo preço atual 30.49. Ordens geralmente são executadas perto de 30.49 ou 30.79, enquanto 25 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEHP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEHP?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita envolve considerar a faixa anual 21.48 - 32.06 e o preço atual 30.49. Muitos comparam 5.79% e 20.47% antes de enviar ordens em 30.49 ou 30.79. Estude as mudanças diárias de preço de DEHP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
O maior preço de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) no último ano foi 32.06. As ações oscilaram bastante dentro de 21.48 - 32.06, e a comparação com 30.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
O menor preço de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) no ano foi 21.48. A comparação com o preço atual 30.49 e 21.48 - 32.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEHP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEHP?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.35 e 13.43% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.35
- Open
- 30.54
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Low
- 30.49
- High
- 30.54
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 5.79%
- Mudança de 6 meses
- 20.47%
- Mudança anual
- 13.43%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8