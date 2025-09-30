- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
Le taux de change de DEHP a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.34 et à un maximum de 30.50.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEHP aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita est cotée à 30.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.90%, a clôturé hier à 30.08 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de DEHP présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita est actuellement valorisé à 30.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEHP.
Comment acheter des actions DEHP ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita au cours actuel de 30.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.35 ou de 30.65, le 32 et le -0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEHP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEHP ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.48 - 32.06 et le prix actuel 30.35. Beaucoup comparent 5.31% et 19.91% avant de passer des ordres à 30.35 ou 30.65. Consultez le graphique du cours de DEHP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF l'année dernière était 32.06. Au cours de 21.48 - 32.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) sur l'année a été 21.48. Sa comparaison avec 30.35 et 21.48 - 32.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEHP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEHP a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.08 et 12.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.08
- Ouverture
- 30.48
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Plus Bas
- 30.34
- Plus Haut
- 30.50
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- 0.90%
- Changement Mensuel
- 5.31%
- Changement à 6 Mois
- 19.91%
- Changement Annuel
- 12.91%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8