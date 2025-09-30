- Übersicht
DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
Der Wechselkurs von DEHP hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.49 bis zu einem Hoch von 30.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEHP heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) notiert heute bei 30.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.46% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.35 und das Handelsvolumen erreichte 25. Das Live-Chart von DEHP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEHP Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita wird derzeit mit 30.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEHP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEHP-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) zum aktuellen Kurs von 30.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.49 oder 30.79 platziert, während 25 und -0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEHP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEHP-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita müssen die jährliche Spanne 21.48 - 32.06 und der aktuelle Kurs 30.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.79% und 20.47%, bevor sie Orders zu 30.49 oder 30.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEHP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) im vergangenen Jahr lag bei 32.06. Innerhalb von 21.48 - 32.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) im Laufe des Jahres betrug 21.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.49 und der Spanne 21.48 - 32.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEHP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEHP statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.35 und 13.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.35
- Eröffnung
- 30.54
- Bid
- 30.49
- Ask
- 30.79
- Tief
- 30.49
- Hoch
- 30.54
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 5.79%
- 6-Monatsänderung
- 20.47%
- Jahresänderung
- 13.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8