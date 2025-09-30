报价部分
货币 / DEHP
回到股票

DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita

30.52 USD 0.17 (0.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEHP汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点30.49和高点30.54进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DEHP股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita股票今天的定价为30.52。它在0.56%范围内交易，昨天的收盘价为30.35，交易量达到5。DEHP的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita目前的价值为30.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.54%和USD。实时查看图表以跟踪DEHP走势。

如何购买DEHP股票？

您可以以30.52的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita股票。订单通常设置在30.52或30.82附近，而5和-0.07%显示市场活动。立即关注DEHP的实时图表更新。

如何投资DEHP股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita需要考虑年度范围21.48 - 32.06和当前价格30.52。许多人在以30.52或30.82下订单之前，会比较5.90%和。实时查看DEHP价格图表，了解每日变化。

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF的最高价格是32.06。在21.48 - 32.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita的绩效。

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF（DEHP）的最低价格为21.48。将其与当前的30.52和21.48 - 32.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEHP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEHP股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.35和13.54%中可见。

日范围
30.49 30.54
年范围
21.48 32.06
前一天收盘价
30.35
开盘价
30.54
卖价
30.52
买价
30.82
最低价
30.49
最高价
30.54
交易量
5
日变化
0.56%
月变化
5.90%
6个月变化
20.58%
年变化
13.54%
