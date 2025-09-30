QuotazioniSezioni
Valute / DEHP
Tornare a Azioni

DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita

30.35 USD 0.27 (0.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEHP ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.34 e ad un massimo di 30.50.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DEHP oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita sono prezzate a 30.35. Viene scambiato all'interno di 0.90%, la chiusura di ieri è stata 30.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEHP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita è attualmente valutato a 30.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEHP.

Come acquistare azioni DEHP?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita al prezzo attuale di 30.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.35 o 30.65, mentre 32 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEHP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DEHP?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita implica considerare l'intervallo annuale 21.48 - 32.06 e il prezzo attuale 30.35. Molti confrontano 5.31% e 19.91% prima di effettuare ordini su 30.35 o 30.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEHP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF nell'ultimo anno è stato 32.06. All'interno di 21.48 - 32.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) nel corso dell'anno è stato 21.48. Confrontandolo con gli attuali 30.35 e 21.48 - 32.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEHP?

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.08 e 12.91%.

Intervallo Giornaliero
30.34 30.50
Intervallo Annuale
21.48 32.06
Chiusura Precedente
30.08
Apertura
30.48
Bid
30.35
Ask
30.65
Minimo
30.34
Massimo
30.50
Volume
32
Variazione giornaliera
0.90%
Variazione Mensile
5.31%
Variazione Semestrale
19.91%
Variazione Annuale
12.91%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8