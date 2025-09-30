- Panoramica
DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
Il tasso di cambio DEHP ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.34 e ad un massimo di 30.50.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DEHP oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita sono prezzate a 30.35. Viene scambiato all'interno di 0.90%, la chiusura di ieri è stata 30.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 32. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEHP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita è attualmente valutato a 30.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEHP.
Come acquistare azioni DEHP?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita al prezzo attuale di 30.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.35 o 30.65, mentre 32 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEHP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DEHP?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita implica considerare l'intervallo annuale 21.48 - 32.06 e il prezzo attuale 30.35. Molti confrontano 5.31% e 19.91% prima di effettuare ordini su 30.35 o 30.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEHP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF nell'ultimo anno è stato 32.06. All'interno di 21.48 - 32.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) nel corso dell'anno è stato 21.48. Confrontandolo con gli attuali 30.35 e 21.48 - 32.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEHP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEHP?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.08 e 12.91%.
- Chiusura Precedente
- 30.08
- Apertura
- 30.48
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Minimo
- 30.34
- Massimo
- 30.50
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.90%
- Variazione Mensile
- 5.31%
- Variazione Semestrale
- 19.91%
- Variazione Annuale
- 12.91%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8