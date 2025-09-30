- Panorámica
DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
El tipo de cambio de DEHP de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.49, mientras que el máximo ha alcanzado 30.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DEHP hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) se evalúa hoy en 30.52. El instrumento se negocia dentro de 0.56%; el cierre de ayer ha sido 30.35 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEHP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita?
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita se evalúa actualmente en 30.52. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.54% y USD. Monitoree los movimientos de DEHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DEHP?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita (DEHP) al precio actual de 30.52. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.52 o 30.82, mientras que 5 y -0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DEHP?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita implica tener en cuenta el rango anual 21.48 - 32.06 y el precio actual 30.52. Muchos comparan 5.90% y 20.58% antes de colocar órdenes en 30.52 o 30.82. Estudie los cambios diarios de precios de DEHP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
El precio más alto de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) en el último año ha sido 32.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.48 - 32.06, una comparación con 30.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF?
El precio más bajo de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) para el año ha sido 21.48. La comparación con los actuales 30.52 y 21.48 - 32.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEHP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEHP?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.35 y 13.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.35
- Open
- 30.54
- Bid
- 30.52
- Ask
- 30.82
- Low
- 30.49
- High
- 30.54
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 5.90%
- Cambio a 6 meses
- 20.58%
- Cambio anual
- 13.54%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8