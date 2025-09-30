クォートセクション
通貨 / DEHP
株に戻る

DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita

30.52 USD 0.17 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEHPの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり30.49の安値と30.54の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DEHP株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株価は本日30.52です。0.56%内で取引され、前日の終値は30.35、取引量は5に達しました。DEHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの現在の価格は30.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.54%やUSDにも注目します。DEHPの動きはライブチャートで確認できます。

DEHP株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株は現在30.52で購入可能です。注文は通常30.52または30.82付近で行われ、5や-0.07%が市場の動きを示します。DEHPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEHP株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaへの投資では、年間の値幅21.48 - 32.06と現在の30.52を考慮します。注文は多くの場合30.52や30.82で行われる前に、5.90%や20.58%と比較されます。DEHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの株の最高値は？

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの過去1年の最高値は32.06でした。21.48 - 32.06内で株価は大きく変動し、30.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの株の最低値は？

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF(DEHP)の年間最安値は21.48でした。現在の30.52や21.48 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEHPの動きはライブチャートで確認できます。

DEHPの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.35、13.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
30.49 30.54
1年のレンジ
21.48 32.06
以前の終値
30.35
始値
30.54
買値
30.52
買値
30.82
安値
30.49
高値
30.54
出来高
5
1日の変化
0.56%
1ヶ月の変化
5.90%
6ヶ月の変化
20.58%
1年の変化
13.54%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8