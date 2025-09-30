- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DEHP: Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profita
DEHPの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり30.49の安値と30.54の高値で取引されました。
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DEHP株の現在の価格は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株価は本日30.52です。0.56%内で取引され、前日の終値は30.35、取引量は5に達しました。DEHPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株は配当を出しますか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの現在の価格は30.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.54%やUSDにも注目します。DEHPの動きはライブチャートで確認できます。
DEHP株を買う方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaの株は現在30.52で購入可能です。注文は通常30.52または30.82付近で行われ、5や-0.07%が市場の動きを示します。DEHPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEHP株に投資する方法は？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaへの投資では、年間の値幅21.48 - 32.06と現在の30.52を考慮します。注文は多くの場合30.52や30.82で行われる前に、5.90%や20.58%と比較されます。DEHPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの株の最高値は？
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの過去1年の最高値は32.06でした。21.48 - 32.06内で株価は大きく変動し、30.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETFの株の最低値は？
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF(DEHP)の年間最安値は21.48でした。現在の30.52や21.48 - 32.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEHPの動きはライブチャートで確認できます。
DEHPの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional ETF Trust Dimensional Emerging Markets High Profitaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.35、13.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.35
- 始値
- 30.54
- 買値
- 30.52
- 買値
- 30.82
- 安値
- 30.49
- 高値
- 30.54
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 5.90%
- 6ヶ月の変化
- 20.58%
- 1年の変化
- 13.54%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8