CotaçõesSeções
Moedas / DDWM
Voltar para Ações

DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

41.63 USD 0.06 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DDWM para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.55 e o mais alto foi 41.67.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDWM Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DDWM hoje?

Hoje WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) está avaliado em 41.63. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 41.57, e o volume de negociação atingiu 63. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DDWM em tempo real.

As ações de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund está avaliado em 41.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.40% e USD. Monitore os movimentos de DDWM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DDWM?

Você pode comprar ações de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) pelo preço atual 41.63. Ordens geralmente são executadas perto de 41.63 ou 41.93, enquanto 63 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DDWM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DDWM?

Investir em WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund envolve considerar a faixa anual 32.30 - 42.14 e o preço atual 41.63. Muitos comparam 1.59% e 13.53% antes de enviar ordens em 41.63 ou 41.93. Estude as mudanças diárias de preço de DDWM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Dynamic International Equity Fund?

O maior preço de WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) no último ano foi 42.14. As ações oscilaram bastante dentro de 32.30 - 42.14, e a comparação com 41.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Dynamic International Equity Fund?

O menor preço de WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) no ano foi 32.30. A comparação com o preço atual 41.63 e 32.30 - 42.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DDWM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DDWM?

No passado WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.57 e 17.40% após os eventos corporativos.

Faixa diária
41.55 41.67
Faixa anual
32.30 42.14
Fechamento anterior
41.57
Open
41.57
Bid
41.63
Ask
41.93
Low
41.55
High
41.67
Volume
63
Mudança diária
0.14%
Mudança mensal
1.59%
Mudança de 6 meses
13.53%
Mudança anual
17.40%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8