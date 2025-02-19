- Panoramica
DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Il tasso di cambio DDWM ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.52 e ad un massimo di 41.61.
Segui le dinamiche di WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DDWM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DDWM oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund sono prezzate a 41.57. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 41.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 168. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDWM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund pagano dividendi?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund è attualmente valutato a 41.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.23% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDWM.
Come acquistare azioni DDWM?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund al prezzo attuale di 41.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.57 o 41.87, mentre 168 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDWM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DDWM?
Investire in WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund implica considerare l'intervallo annuale 32.30 - 42.14 e il prezzo attuale 41.57. Molti confrontano 1.44% e 13.36% prima di effettuare ordini su 41.57 o 41.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDWM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Dynamic International Equity Fund nell'ultimo anno è stato 42.14. All'interno di 32.30 - 42.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) nel corso dell'anno è stato 32.30. Confrontandolo con gli attuali 41.57 e 32.30 - 42.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDWM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDWM?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.59 e 17.23%.
- Chiusura Precedente
- 41.59
- Apertura
- 41.56
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Minimo
- 41.52
- Massimo
- 41.61
- Volume
- 168
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 1.44%
- Variazione Semestrale
- 13.36%
- Variazione Annuale
- 17.23%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8