DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

41.63 USD 0.06 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DDWM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点41.55和高点41.67进行交易。

关注WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DDWM股票今天的价格是多少？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票今天的定价为41.63。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为41.57，交易量达到63。DDWM的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund目前的价值为41.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.40%和USD。实时查看图表以跟踪DDWM走势。

如何购买DDWM股票？

您可以以41.63的当前价格购买WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票。订单通常设置在41.63或41.93附近，而63和0.14%显示市场活动。立即关注DDWM的实时图表更新。

如何投资DDWM股票？

投资WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund需要考虑年度范围32.30 - 42.14和当前价格41.63。许多人在以41.63或41.93下订单之前，会比较1.59%和。实时查看DDWM价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Dynamic International Equity Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Dynamic International Equity Fund的最高价格是42.14。在32.30 - 42.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund的绩效。

WisdomTree Dynamic International Equity Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Dynamic International Equity Fund（DDWM）的最低价格为32.30。将其与当前的41.63和32.30 - 42.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDWM股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.57和17.40%中可见。

日范围
41.55 41.67
年范围
32.30 42.14
前一天收盘价
41.57
开盘价
41.57
卖价
41.63
买价
41.93
最低价
41.55
最高价
41.67
交易量
63
日变化
0.14%
月变化
1.59%
6个月变化
13.53%
年变化
17.40%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8