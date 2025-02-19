DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
今日DDWM汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点41.55和高点41.67进行交易。
关注WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DDWM新闻
常见问题解答
DDWM股票今天的价格是多少？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票今天的定价为41.63。它在0.14%范围内交易，昨天的收盘价为41.57，交易量达到63。DDWM的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund目前的价值为41.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.40%和USD。实时查看图表以跟踪DDWM走势。
如何购买DDWM股票？
您可以以41.63的当前价格购买WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund股票。订单通常设置在41.63或41.93附近，而63和0.14%显示市场活动。立即关注DDWM的实时图表更新。
如何投资DDWM股票？
投资WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund需要考虑年度范围32.30 - 42.14和当前价格41.63。许多人在以41.63或41.93下订单之前，会比较1.59%和。实时查看DDWM价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Dynamic International Equity Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Dynamic International Equity Fund的最高价格是42.14。在32.30 - 42.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund的绩效。
WisdomTree Dynamic International Equity Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Dynamic International Equity Fund（DDWM）的最低价格为32.30。将其与当前的41.63和32.30 - 42.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDWM股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.57和17.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.57
- 开盘价
- 41.57
- 卖价
- 41.63
- 买价
- 41.93
- 最低价
- 41.55
- 最高价
- 41.67
- 交易量
- 63
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 1.59%
- 6个月变化
- 13.53%
- 年变化
- 17.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8