DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

41.63 USD 0.06 (0.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DDWM de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.55, mientras que el máximo ha alcanzado 41.67.

Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DDWM hoy?

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) se evalúa hoy en 41.63. El instrumento se negocia dentro de 0.14%; el cierre de ayer ha sido 41.57 y el volumen comercial ha alcanzado 63. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DDWM en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund?

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund se evalúa actualmente en 41.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.40% y USD. Monitoree los movimientos de DDWM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DDWM?

Puede comprar acciones de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) al precio actual de 41.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.63 o 41.93, mientras que 63 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DDWM en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DDWM?

Invertir en WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund implica tener en cuenta el rango anual 32.30 - 42.14 y el precio actual 41.63. Muchos comparan 1.59% y 13.53% antes de colocar órdenes en 41.63 o 41.93. Estudie los cambios diarios de precios de DDWM en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Dynamic International Equity Fund?

El precio más alto de WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) en el último año ha sido 42.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.30 - 42.14, una comparación con 41.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Dynamic International Equity Fund?

El precio más bajo de WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) para el año ha sido 32.30. La comparación con los actuales 41.63 y 32.30 - 42.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DDWM en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DDWM?

En el pasado, WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.57 y 17.40% después de las acciones corporativas.

Rango diario
41.55 41.67
Rango anual
32.30 42.14
Cierres anteriores
41.57
Open
41.57
Bid
41.63
Ask
41.93
Low
41.55
High
41.67
Volumen
63
Cambio diario
0.14%
Cambio mensual
1.59%
Cambio a 6 meses
13.53%
Cambio anual
17.40%
