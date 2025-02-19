- Übersicht
DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Der Wechselkurs von DDWM hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.47 bis zu einem Hoch von 41.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDWM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DDWM heute?
Die Aktie von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) notiert heute bei 41.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.34% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.57 und das Handelsvolumen erreichte 234. Das Live-Chart von DDWM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DDWM Dividenden?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund wird derzeit mit 41.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DDWM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DDWM-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) zum aktuellen Kurs von 41.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.71 oder 42.01 platziert, während 234 und 0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DDWM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DDWM-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund müssen die jährliche Spanne 32.30 - 42.14 und der aktuelle Kurs 41.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.78% und 13.74%, bevor sie Orders zu 41.71 oder 42.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DDWM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) im vergangenen Jahr lag bei 42.14. Innerhalb von 32.30 - 42.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) im Laufe des Jahres betrug 32.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.71 und der Spanne 32.30 - 42.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DDWM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DDWM statt?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.57 und 17.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.57
- Eröffnung
- 41.52
- Bid
- 41.71
- Ask
- 42.01
- Tief
- 41.47
- Hoch
- 41.73
- Volumen
- 234
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 1.78%
- 6-Monatsänderung
- 13.74%
- Jahresänderung
- 17.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8