DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund
Курс DDWM за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.52, а максимальная — 41.61.
Следите за динамикой WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DDWM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDWM сегодня?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) сегодня оценивается на уровне 41.57. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 41.59, а торговый объем достиг 168. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund в настоящее время оценивается в 41.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.23% и USD. Отслеживайте движения DDWM на графике в реальном времени.
Как купить акции DDWM?
Вы можете купить акции WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) по текущей цене 41.57. Ордера обычно размещаются около 41.57 или 41.87, тогда как 168 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDWM?
Инвестирование в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund предполагает учет годового диапазона 32.30 - 42.14 и текущей цены 41.57. Многие сравнивают 1.44% и 13.36% перед размещением ордеров на 41.57 или 41.87. Изучайте ежедневные изменения цены DDWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) за последний год составила 42.14. Акции заметно колебались в пределах 32.30 - 42.14, сравнение с 41.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Dynamic International Equity Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Dynamic International Equity Fund (DDWM) за год составила 32.30. Сравнение с текущими 41.57 и 32.30 - 42.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDWM?
В прошлом WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.59 и 17.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.59
- Open
- 41.56
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Low
- 41.52
- High
- 41.61
- Объем
- 168
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 13.36%
- Годовое изменение
- 17.23%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8