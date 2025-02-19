クォートセクション
DDWM: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

41.63 USD 0.06 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DDWMの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり41.55の安値と41.67の高値で取引されました。

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DDWM株の現在の価格は？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundの株価は本日41.63です。0.14%内で取引され、前日の終値は41.57、取引量は63に達しました。DDWMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundの現在の価格は41.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.40%やUSDにも注目します。DDWMの動きはライブチャートで確認できます。

DDWM株を買う方法は？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundの株は現在41.63で購入可能です。注文は通常41.63または41.93付近で行われ、63や0.14%が市場の動きを示します。DDWMの最新情報はライブチャートで確認できます。

DDWM株に投資する方法は？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundへの投資では、年間の値幅32.30 - 42.14と現在の41.63を考慮します。注文は多くの場合41.63や41.93で行われる前に、1.59%や13.53%と比較されます。DDWMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Dynamic International Equity Fundの株の最高値は？

WisdomTree Dynamic International Equity Fundの過去1年の最高値は42.14でした。32.30 - 42.14内で株価は大きく変動し、41.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Dynamic International Equity Fundの株の最低値は？

WisdomTree Dynamic International Equity Fund(DDWM)の年間最安値は32.30でした。現在の41.63や32.30 - 42.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDWMの動きはライブチャートで確認できます。

DDWMの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.57、17.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.55 41.67
1年のレンジ
32.30 42.14
以前の終値
41.57
始値
41.57
買値
41.63
買値
41.93
安値
41.55
高値
41.67
出来高
63
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
1.59%
6ヶ月の変化
13.53%
1年の変化
17.40%
