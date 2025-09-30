CotaçõesSeções
DBRG-PI
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I

22.25 USD 0.11 (0.50%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DBRG-PI para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.20 e o mais alto foi 22.55.

Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DBRG-PI hoje?

Hoje DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) está avaliado em 22.25. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 22.14, e o volume de negociação atingiu 72. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBRG-PI em tempo real.

As ações de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I pagam dividendos?

Atualmente DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I está avaliado em 22.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.86% e USD. Monitore os movimentos de DBRG-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DBRG-PI?

Você pode comprar ações de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) pelo preço atual 22.25. Ordens geralmente são executadas perto de 22.25 ou 22.55, enquanto 72 e -1.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBRG-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DBRG-PI?

Investir em DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I envolve considerar a faixa anual 20.30 - 22.66 e o preço atual 22.25. Muitos comparam 3.25% e 0.86% antes de enviar ordens em 22.25 ou 22.55. Estude as mudanças diárias de preço de DBRG-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Digitalbridge Group, Inc.?

O maior preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) no último ano foi 22.66. As ações oscilaram bastante dentro de 20.30 - 22.66, e a comparação com 22.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Digitalbridge Group, Inc.?

O menor preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) no ano foi 20.30. A comparação com o preço atual 22.25 e 20.30 - 22.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBRG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBRG-PI?

No passado DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.14 e 0.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.20 22.55
Faixa anual
20.30 22.66
Fechamento anterior
22.14
Open
22.52
Bid
22.25
Ask
22.55
Low
22.20
High
22.55
Volume
72
Mudança diária
0.50%
Mudança mensal
3.25%
Mudança de 6 meses
0.86%
Mudança anual
0.86%
