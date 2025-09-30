- Visão do mercado
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
A taxa do DBRG-PI para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.20 e o mais alto foi 22.55.
Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBRG-PI hoje?
Hoje DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) está avaliado em 22.25. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 22.14, e o volume de negociação atingiu 72. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBRG-PI em tempo real.
As ações de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I pagam dividendos?
Atualmente DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I está avaliado em 22.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.86% e USD. Monitore os movimentos de DBRG-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBRG-PI?
Você pode comprar ações de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) pelo preço atual 22.25. Ordens geralmente são executadas perto de 22.25 ou 22.55, enquanto 72 e -1.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBRG-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBRG-PI?
Investir em DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I envolve considerar a faixa anual 20.30 - 22.66 e o preço atual 22.25. Muitos comparam 3.25% e 0.86% antes de enviar ordens em 22.25 ou 22.55. Estude as mudanças diárias de preço de DBRG-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O maior preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) no último ano foi 22.66. As ações oscilaram bastante dentro de 20.30 - 22.66, e a comparação com 22.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O menor preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) no ano foi 20.30. A comparação com o preço atual 22.25 e 20.30 - 22.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBRG-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBRG-PI?
No passado DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.14 e 0.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.14
- Open
- 22.52
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Low
- 22.20
- High
- 22.55
- Volume
- 72
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.86%
- Mudança anual
- 0.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4