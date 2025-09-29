DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
今日DBRG-PI汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点22.20和高点22.55进行交易。
关注DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DBRG-PI股票今天的价格是多少？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I股票今天的定价为22.25。它在0.50%范围内交易，昨天的收盘价为22.14，交易量达到72。DBRG-PI的实时价格图表显示了这些更新。
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I股票是否支付股息？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I目前的价值为22.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.86%和USD。实时查看图表以跟踪DBRG-PI走势。
如何购买DBRG-PI股票？
您可以以22.25的当前价格购买DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I股票。订单通常设置在22.25或22.55附近，而72和-1.20%显示市场活动。立即关注DBRG-PI的实时图表更新。
如何投资DBRG-PI股票？
投资DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I需要考虑年度范围20.30 - 22.66和当前价格22.25。许多人在以22.25或22.55下订单之前，会比较3.25%和。实时查看DBRG-PI价格图表，了解每日变化。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Digitalbridge Group, Inc.的最高价格是22.66。在20.30 - 22.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I的绩效。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Digitalbridge Group, Inc.（DBRG-PI）的最低价格为20.30。将其与当前的22.25和20.30 - 22.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBRG-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBRG-PI股票是什么时候拆分的？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.14和0.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.14
- 开盘价
- 22.52
- 卖价
- 22.25
- 买价
- 22.55
- 最低价
- 22.20
- 最高价
- 22.55
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 3.25%
- 6个月变化
- 0.86%
- 年变化
- 0.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值