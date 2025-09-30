- Panoramica
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
Il tasso di cambio DBRG-PI ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.20 e ad un massimo di 22.55.
Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PI oggi?
Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I sono prezzate a 22.25. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 22.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 72. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I pagano dividendi?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I è attualmente valutato a 22.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PI.
Come acquistare azioni DBRG-PI?
Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I al prezzo attuale di 22.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.25 o 22.55, mentre 72 e -1.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBRG-PI?
Investire in DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I implica considerare l'intervallo annuale 20.30 - 22.66 e il prezzo attuale 22.25. Molti confrontano 3.25% e 0.86% prima di effettuare ordini su 22.25 o 22.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.66. All'interno di 20.30 - 22.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) nel corso dell'anno è stato 20.30. Confrontandolo con gli attuali 22.25 e 20.30 - 22.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PI?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.14 e 0.86%.
- Chiusura Precedente
- 22.14
- Apertura
- 22.52
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Minimo
- 22.20
- Massimo
- 22.55
- Volume
- 72
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 3.25%
- Variazione Semestrale
- 0.86%
- Variazione Annuale
- 0.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4