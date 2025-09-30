QuotazioniSezioni
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I

22.25 USD 0.11 (0.50%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBRG-PI ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.20 e ad un massimo di 22.55.

Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PI oggi?

Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I sono prezzate a 22.25. Viene scambiato all'interno di 0.50%, la chiusura di ieri è stata 22.14 e il volume degli scambi ha raggiunto 72. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I pagano dividendi?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I è attualmente valutato a 22.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PI.

Come acquistare azioni DBRG-PI?

Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I al prezzo attuale di 22.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.25 o 22.55, mentre 72 e -1.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBRG-PI?

Investire in DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I implica considerare l'intervallo annuale 20.30 - 22.66 e il prezzo attuale 22.25. Molti confrontano 3.25% e 0.86% prima di effettuare ordini su 22.25 o 22.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.66. All'interno di 20.30 - 22.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.14 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) nel corso dell'anno è stato 20.30. Confrontandolo con gli attuali 22.25 e 20.30 - 22.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PI?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.14 e 0.86%.

