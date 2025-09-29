- Panorámica
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
El tipo de cambio de DBRG-PI de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.20, mientras que el máximo ha alcanzado 22.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBRG-PI hoy?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) se evalúa hoy en 22.25. El instrumento se negocia dentro de 0.50%; el cierre de ayer ha sido 22.14 y el volumen comercial ha alcanzado 72. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBRG-PI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I se evalúa actualmente en 22.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.86% y USD. Monitoree los movimientos de DBRG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBRG-PI?
Puede comprar acciones de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) al precio actual de 22.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.25 o 22.55, mientras que 72 y -1.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBRG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBRG-PI?
Invertir en DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I implica tener en cuenta el rango anual 20.30 - 22.66 y el precio actual 22.25. Muchos comparan 3.25% y 0.86% antes de colocar órdenes en 22.25 o 22.55. Estudie los cambios diarios de precios de DBRG-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más alto de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) en el último año ha sido 22.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.30 - 22.66, una comparación con 22.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más bajo de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) para el año ha sido 20.30. La comparación con los actuales 22.25 y 20.30 - 22.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBRG-PI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBRG-PI?
En el pasado, DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.14 y 0.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.14
- Open
- 22.52
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Low
- 22.20
- High
- 22.55
- Volumen
- 72
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 3.25%
- Cambio a 6 meses
- 0.86%
- Cambio anual
- 0.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.