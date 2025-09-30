KurseKategorien
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I

22.25 USD 0.11 (0.50%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBRG-PI hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.20 bis zu einem Hoch von 22.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PI heute?

Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) notiert heute bei 22.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.14 und das Handelsvolumen erreichte 72. Das Live-Chart von DBRG-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DBRG-PI Dividenden?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I wird derzeit mit 22.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich DBRG-PI-Aktien?

Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) zum aktuellen Kurs von 22.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.25 oder 22.55 platziert, während 72 und -1.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DBRG-PI-Aktien?

Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I müssen die jährliche Spanne 20.30 - 22.66 und der aktuelle Kurs 22.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.25% und 0.86%, bevor sie Orders zu 22.25 oder 22.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 22.66. Innerhalb von 20.30 - 22.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.25 und der Spanne 20.30 - 22.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PI statt?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.14 und 0.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.20 22.55
Jahresspanne
20.30 22.66
Vorheriger Schlusskurs
22.14
Eröffnung
22.52
Bid
22.25
Ask
22.55
Tief
22.20
Hoch
22.55
Volumen
72
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
3.25%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
0.86%
