DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
Der Wechselkurs von DBRG-PI hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.20 bis zu einem Hoch von 22.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PI heute?
Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) notiert heute bei 22.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.14 und das Handelsvolumen erreichte 72. Das Live-Chart von DBRG-PI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBRG-PI Dividenden?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I wird derzeit mit 22.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PI zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBRG-PI-Aktien?
Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) zum aktuellen Kurs von 22.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.25 oder 22.55 platziert, während 72 und -1.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBRG-PI-Aktien?
Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I müssen die jährliche Spanne 20.30 - 22.66 und der aktuelle Kurs 22.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.25% und 0.86%, bevor sie Orders zu 22.25 oder 22.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) im vergangenen Jahr lag bei 22.66. Innerhalb von 20.30 - 22.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.25 und der Spanne 20.30 - 22.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PI statt?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.14 und 0.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.14
- Eröffnung
- 22.52
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Tief
- 22.20
- Hoch
- 22.55
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 3.25%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- 0.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4