- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
Курс DBRG-PI за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.55.
Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBRG-PI сегодня?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) сегодня оценивается на уровне 22.25. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 22.14, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I?
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I в настоящее время оценивается в 22.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.86% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции DBRG-PI?
Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) по текущей цене 22.25. Ордера обычно размещаются около 22.25 или 22.55, тогда как 72 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBRG-PI?
Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I предполагает учет годового диапазона 20.30 - 22.66 и текущей цены 22.25. Многие сравнивают 3.25% и 0.86% перед размещением ордеров на 22.25 или 22.55. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) за последний год составила 22.66. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 22.66, сравнение с 22.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 22.25 и 20.30 - 22.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBRG-PI?
В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.14 и 0.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.14
- Open
- 22.52
- Bid
- 22.25
- Ask
- 22.55
- Low
- 22.20
- High
- 22.55
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 0.86%
- Годовое изменение
- 0.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%