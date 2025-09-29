КотировкиРазделы
DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I

22.25 USD 0.11 (0.50%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBRG-PI за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.20, а максимальная — 22.55.

Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DBRG-PI сегодня?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) сегодня оценивается на уровне 22.25. Инструмент торгуется в пределах 0.50%, вчерашнее закрытие составило 22.14, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I?

DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I в настоящее время оценивается в 22.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.86% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PI на графике в реальном времени.

Как купить акции DBRG-PI?

Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I (DBRG-PI) по текущей цене 22.25. Ордера обычно размещаются около 22.25 или 22.55, тогда как 72 и -1.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DBRG-PI?

Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I предполагает учет годового диапазона 20.30 - 22.66 и текущей цены 22.25. Многие сравнивают 3.25% и 0.86% перед размещением ордеров на 22.25 или 22.55. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) за последний год составила 22.66. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 22.66, сравнение с 22.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PI) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 22.25 и 20.30 - 22.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DBRG-PI?

В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.14 и 0.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.20 22.55
Годовой диапазон
20.30 22.66
Предыдущее закрытие
22.14
Open
22.52
Bid
22.25
Ask
22.55
Low
22.20
High
22.55
Объем
72
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
0.86%
Годовое изменение
0.86%
