DBRG-PI: DigitalBridge Group Inc 7.15% Series I
DBRG-PIの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり22.20の安値と22.55の高値で取引されました。
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DBRG-PI株の現在の価格は？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iの株価は本日22.25です。0.50%内で取引され、前日の終値は22.14、取引量は72に達しました。DBRG-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iの株は配当を出しますか？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iの現在の価格は22.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.86%やUSDにも注目します。DBRG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
DBRG-PI株を買う方法は？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iの株は現在22.25で購入可能です。注文は通常22.25または22.55付近で行われ、72や-1.20%が市場の動きを示します。DBRG-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBRG-PI株に投資する方法は？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iへの投資では、年間の値幅20.30 - 22.66と現在の22.25を考慮します。注文は多くの場合22.25や22.55で行われる前に、3.25%や0.86%と比較されます。DBRG-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Digitalbridge Group, Inc.の株の最高値は？
Digitalbridge Group, Inc.の過去1年の最高値は22.66でした。20.30 - 22.66内で株価は大きく変動し、22.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Digitalbridge Group, Inc.の株の最低値は？
Digitalbridge Group, Inc.(DBRG-PI)の年間最安値は20.30でした。現在の22.25や20.30 - 22.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBRG-PIの動きはライブチャートで確認できます。
DBRG-PIの株式分割はいつ行われましたか？
DigitalBridge Group Inc 7.15% Series Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.14、0.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.14
- 始値
- 22.52
- 買値
- 22.25
- 買値
- 22.55
- 安値
- 22.20
- 高値
- 22.55
- 出来高
- 72
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- 3.25%
- 6ヶ月の変化
- 0.86%
- 1年の変化
- 0.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前