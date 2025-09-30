- Visão do mercado
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
A taxa do DBRG-PH para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.30 e o mais alto foi 22.51.
Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBRG-PH hoje?
Hoje DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) está avaliado em 22.31. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 22.26, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBRG-PH em tempo real.
As ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H pagam dividendos?
Atualmente DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H está avaliado em 22.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.22% e USD. Monitore os movimentos de DBRG-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBRG-PH?
Você pode comprar ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) pelo preço atual 22.31. Ordens geralmente são executadas perto de 22.31 ou 22.61, enquanto 18 e -0.45% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBRG-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBRG-PH?
Investir em DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H envolve considerar a faixa anual 20.26 - 22.69 e o preço atual 22.31. Muitos comparam 2.01% e 0.22% antes de enviar ordens em 22.31 ou 22.61. Estude as mudanças diárias de preço de DBRG-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O maior preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) no último ano foi 22.69. As ações oscilaram bastante dentro de 20.26 - 22.69, e a comparação com 22.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O menor preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) no ano foi 20.26. A comparação com o preço atual 22.31 e 20.26 - 22.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBRG-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBRG-PH?
No passado DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.26 e 0.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.26
- Open
- 22.41
- Bid
- 22.31
- Ask
- 22.61
- Low
- 22.30
- High
- 22.51
- Volume
- 18
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- 2.01%
- Mudança de 6 meses
- 0.22%
- Mudança anual
- 0.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4