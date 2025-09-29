- Обзор рынка
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
Курс DBRG-PH за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.36, а максимальная — 22.51.
Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBRG-PH сегодня?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) сегодня оценивается на уровне 22.38. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 22.26, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H в настоящее время оценивается в 22.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.54% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции DBRG-PH?
Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) по текущей цене 22.38. Ордера обычно размещаются около 22.38 или 22.68, тогда как 14 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBRG-PH?
Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H предполагает учет годового диапазона 20.26 - 22.69 и текущей цены 22.38. Многие сравнивают 2.33% и 0.54% перед размещением ордеров на 22.38 или 22.68. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) за последний год составила 22.69. Акции заметно колебались в пределах 20.26 - 22.69, сравнение с 22.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) за год составила 20.26. Сравнение с текущими 22.38 и 20.26 - 22.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBRG-PH?
В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.26 и 0.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.26
- Open
- 22.41
- Bid
- 22.38
- Ask
- 22.68
- Low
- 22.36
- High
- 22.51
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 0.54%
- Годовое изменение
- 0.54%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%