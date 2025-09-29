КотировкиРазделы
Валюты / DBRG-PH
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H

22.38 USD 0.12 (0.54%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBRG-PH за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.36, а максимальная — 22.51.

Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DBRG-PH сегодня?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) сегодня оценивается на уровне 22.38. Инструмент торгуется в пределах 0.54%, вчерашнее закрытие составило 22.26, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H в настоящее время оценивается в 22.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.54% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции DBRG-PH?

Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) по текущей цене 22.38. Ордера обычно размещаются около 22.38 или 22.68, тогда как 14 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DBRG-PH?

Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H предполагает учет годового диапазона 20.26 - 22.69 и текущей цены 22.38. Многие сравнивают 2.33% и 0.54% перед размещением ордеров на 22.38 или 22.68. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) за последний год составила 22.69. Акции заметно колебались в пределах 20.26 - 22.69, сравнение с 22.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) за год составила 20.26. Сравнение с текущими 22.38 и 20.26 - 22.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DBRG-PH?

В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.26 и 0.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.36 22.51
Годовой диапазон
20.26 22.69
Предыдущее закрытие
22.26
Open
22.41
Bid
22.38
Ask
22.68
Low
22.36
High
22.51
Объем
14
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
2.33%
6-месячное изменение
0.54%
Годовое изменение
0.54%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.