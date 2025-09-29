DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
今日DBRG-PH汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.30和高点22.51进行交易。
关注DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DBRG-PH股票今天的价格是多少？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票今天的定价为22.31。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为22.26，交易量达到18。DBRG-PH的实时价格图表显示了这些更新。
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票是否支付股息？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H目前的价值为22.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪DBRG-PH走势。
如何购买DBRG-PH股票？
您可以以22.31的当前价格购买DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票。订单通常设置在22.31或22.61附近，而18和-0.45%显示市场活动。立即关注DBRG-PH的实时图表更新。
如何投资DBRG-PH股票？
投资DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H需要考虑年度范围20.26 - 22.69和当前价格22.31。许多人在以22.31或22.61下订单之前，会比较2.01%和。实时查看DBRG-PH价格图表，了解每日变化。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Digitalbridge Group, Inc.的最高价格是22.69。在20.26 - 22.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H的绩效。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Digitalbridge Group, Inc.（DBRG-PH）的最低价格为20.26。将其与当前的22.31和20.26 - 22.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBRG-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBRG-PH股票是什么时候拆分的？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.26和0.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.26
- 开盘价
- 22.41
- 卖价
- 22.31
- 买价
- 22.61
- 最低价
- 22.30
- 最高价
- 22.51
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 2.01%
- 6个月变化
- 0.22%
- 年变化
- 0.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值