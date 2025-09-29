DBRG-PH股票今天的价格是多少？ DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票今天的定价为22.31。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为22.26，交易量达到18。DBRG-PH的实时价格图表显示了这些更新。

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票是否支付股息？ DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H目前的价值为22.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.22%和USD。实时查看图表以跟踪DBRG-PH走势。

如何购买DBRG-PH股票？ 您可以以22.31的当前价格购买DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H股票。订单通常设置在22.31或22.61附近，而18和-0.45%显示市场活动。立即关注DBRG-PH的实时图表更新。

如何投资DBRG-PH股票？ 投资DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H需要考虑年度范围20.26 - 22.69和当前价格22.31。许多人在以22.31或22.61下订单之前，会比较2.01%和。实时查看DBRG-PH价格图表，了解每日变化。

Digitalbridge Group, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Digitalbridge Group, Inc.的最高价格是22.69。在20.26 - 22.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H的绩效。

Digitalbridge Group, Inc.股票的最低价格是多少？ Digitalbridge Group, Inc.（DBRG-PH）的最低价格为20.26。将其与当前的22.31和20.26 - 22.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBRG-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。