DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
El tipo de cambio de DBRG-PH de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.30, mientras que el máximo ha alcanzado 22.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBRG-PH hoy?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) se evalúa hoy en 22.31. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 22.26 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBRG-PH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H se evalúa actualmente en 22.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.22% y USD. Monitoree los movimientos de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBRG-PH?
Puede comprar acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) al precio actual de 22.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.31 o 22.61, mientras que 18 y -0.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBRG-PH?
Invertir en DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H implica tener en cuenta el rango anual 20.26 - 22.69 y el precio actual 22.31. Muchos comparan 2.01% y 0.22% antes de colocar órdenes en 22.31 o 22.61. Estudie los cambios diarios de precios de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más alto de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) en el último año ha sido 22.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.26 - 22.69, una comparación con 22.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más bajo de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) para el año ha sido 20.26. La comparación con los actuales 22.31 y 20.26 - 22.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBRG-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBRG-PH?
En el pasado, DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.26 y 0.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.26
- Open
- 22.41
- Bid
- 22.31
- Ask
- 22.61
- Low
- 22.30
- High
- 22.51
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 2.01%
- Cambio a 6 meses
- 0.22%
- Cambio anual
- 0.22%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.