DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H

22.31 USD 0.05 (0.22%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DBRG-PH de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.30, mientras que el máximo ha alcanzado 22.51.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DBRG-PH hoy?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) se evalúa hoy en 22.31. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 22.26 y el volumen comercial ha alcanzado 18. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBRG-PH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H se evalúa actualmente en 22.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.22% y USD. Monitoree los movimientos de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DBRG-PH?

Puede comprar acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) al precio actual de 22.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.31 o 22.61, mientras que 18 y -0.45% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DBRG-PH?

Invertir en DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H implica tener en cuenta el rango anual 20.26 - 22.69 y el precio actual 22.31. Muchos comparan 2.01% y 0.22% antes de colocar órdenes en 22.31 o 22.61. Estudie los cambios diarios de precios de DBRG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?

El precio más alto de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) en el último año ha sido 22.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.26 - 22.69, una comparación con 22.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?

El precio más bajo de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) para el año ha sido 20.26. La comparación con los actuales 22.31 y 20.26 - 22.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBRG-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBRG-PH?

En el pasado, DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.26 y 0.22% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.30 22.51
Rango anual
20.26 22.69
Cierres anteriores
22.26
Open
22.41
Bid
22.31
Ask
22.61
Low
22.30
High
22.51
Volumen
18
Cambio diario
0.22%
Cambio mensual
2.01%
Cambio a 6 meses
0.22%
Cambio anual
0.22%
