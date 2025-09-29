- 概要
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
DBRG-PHの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり22.30の安値と22.51の高値で取引されました。
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DBRG-PH株の現在の価格は？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hの株価は本日22.31です。0.22%内で取引され、前日の終値は22.26、取引量は18に達しました。DBRG-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hの株は配当を出しますか？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hの現在の価格は22.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.22%やUSDにも注目します。DBRG-PHの動きはライブチャートで確認できます。
DBRG-PH株を買う方法は？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hの株は現在22.31で購入可能です。注文は通常22.31または22.61付近で行われ、18や-0.45%が市場の動きを示します。DBRG-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBRG-PH株に投資する方法は？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hへの投資では、年間の値幅20.26 - 22.69と現在の22.31を考慮します。注文は多くの場合22.31や22.61で行われる前に、2.01%や0.22%と比較されます。DBRG-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Digitalbridge Group, Inc.の株の最高値は？
Digitalbridge Group, Inc.の過去1年の最高値は22.69でした。20.26 - 22.69内で株価は大きく変動し、22.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Digitalbridge Group, Inc.の株の最低値は？
Digitalbridge Group, Inc.(DBRG-PH)の年間最安値は20.26でした。現在の22.31や20.26 - 22.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBRG-PHの動きはライブチャートで確認できます。
DBRG-PHの株式分割はいつ行われましたか？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Hは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.26、0.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.26
- 始値
- 22.41
- 買値
- 22.31
- 買値
- 22.61
- 安値
- 22.30
- 高値
- 22.51
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 2.01%
- 6ヶ月の変化
- 0.22%
- 1年の変化
- 0.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前