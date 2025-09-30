- Panoramica
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
Il tasso di cambio DBRG-PH ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.30 e ad un massimo di 22.51.
Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PH oggi?
Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H sono prezzate a 22.31. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 22.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H pagano dividendi?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H è attualmente valutato a 22.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PH.
Come acquistare azioni DBRG-PH?
Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H al prezzo attuale di 22.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.31 o 22.61, mentre 18 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBRG-PH?
Investire in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H implica considerare l'intervallo annuale 20.26 - 22.69 e il prezzo attuale 22.31. Molti confrontano 2.01% e 0.22% prima di effettuare ordini su 22.31 o 22.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.69. All'interno di 20.26 - 22.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) nel corso dell'anno è stato 20.26. Confrontandolo con gli attuali 22.31 e 20.26 - 22.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PH?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.26 e 0.22%.
- Chiusura Precedente
- 22.26
- Apertura
- 22.41
- Bid
- 22.31
- Ask
- 22.61
- Minimo
- 22.30
- Massimo
- 22.51
- Volume
- 18
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 2.01%
- Variazione Semestrale
- 0.22%
- Variazione Annuale
- 0.22%
