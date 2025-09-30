QuotazioniSezioni
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H

22.31 USD 0.05 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBRG-PH ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.30 e ad un massimo di 22.51.

Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PH oggi?

Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H sono prezzate a 22.31. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 22.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 18. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H pagano dividendi?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H è attualmente valutato a 22.31. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PH.

Come acquistare azioni DBRG-PH?

Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H al prezzo attuale di 22.31. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.31 o 22.61, mentre 18 e -0.45% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBRG-PH?

Investire in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H implica considerare l'intervallo annuale 20.26 - 22.69 e il prezzo attuale 22.31. Molti confrontano 2.01% e 0.22% prima di effettuare ordini su 22.31 o 22.61. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.69. All'interno di 20.26 - 22.69, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) nel corso dell'anno è stato 20.26. Confrontandolo con gli attuali 22.31 e 20.26 - 22.69 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PH?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.26 e 0.22%.

Intervallo Giornaliero
22.30 22.51
Intervallo Annuale
20.26 22.69
Chiusura Precedente
22.26
Apertura
22.41
Bid
22.31
Ask
22.61
Minimo
22.30
Massimo
22.51
Volume
18
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
2.01%
Variazione Semestrale
0.22%
Variazione Annuale
0.22%
