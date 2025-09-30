KurseKategorien
Währungen / DBRG-PH
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H

22.31 USD 0.05 (0.22%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBRG-PH hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.30 bis zu einem Hoch von 22.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PH heute?

Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) notiert heute bei 22.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.26 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von DBRG-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DBRG-PH Dividenden?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H wird derzeit mit 22.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich DBRG-PH-Aktien?

Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) zum aktuellen Kurs von 22.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.31 oder 22.61 platziert, während 18 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DBRG-PH-Aktien?

Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H müssen die jährliche Spanne 20.26 - 22.69 und der aktuelle Kurs 22.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.01% und 0.22%, bevor sie Orders zu 22.31 oder 22.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 22.69. Innerhalb von 20.26 - 22.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.31 und der Spanne 20.26 - 22.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PH statt?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.26 und 0.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.30 22.51
Jahresspanne
20.26 22.69
Vorheriger Schlusskurs
22.26
Eröffnung
22.41
Bid
22.31
Ask
22.61
Tief
22.30
Hoch
22.51
Volumen
18
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
2.01%
6-Monatsänderung
0.22%
Jahresänderung
0.22%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4