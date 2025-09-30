- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DBRG-PH: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H
Der Wechselkurs von DBRG-PH hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.30 bis zu einem Hoch von 22.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PH heute?
Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) notiert heute bei 22.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.26 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von DBRG-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBRG-PH Dividenden?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H wird derzeit mit 22.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBRG-PH-Aktien?
Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H (DBRG-PH) zum aktuellen Kurs von 22.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.31 oder 22.61 platziert, während 18 und -0.45% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBRG-PH-Aktien?
Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H müssen die jährliche Spanne 20.26 - 22.69 und der aktuelle Kurs 22.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.01% und 0.22%, bevor sie Orders zu 22.31 oder 22.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 22.69. Innerhalb von 20.26 - 22.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PH) im Laufe des Jahres betrug 20.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.31 und der Spanne 20.26 - 22.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PH statt?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series H hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.26 und 0.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.26
- Eröffnung
- 22.41
- Bid
- 22.31
- Ask
- 22.61
- Tief
- 22.30
- Hoch
- 22.51
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- 0.22%
- Jahresänderung
- 0.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4