DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

39.31 USD 0.04 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DBAW para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.26 e o mais alto foi 39.35.

Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DBAW Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DBAW hoje?

Hoje Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) está avaliado em 39.31. O instrumento é negociado dentro de 0.10%, o fechamento de ontem foi 39.27, e o volume de negociação atingiu 24. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBAW em tempo real.

As ações de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF pagam dividendos?

Atualmente Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF está avaliado em 39.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.22% e USD. Monitore os movimentos de DBAW no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DBAW?

Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) pelo preço atual 39.31. Ordens geralmente são executadas perto de 39.31 ou 39.61, enquanto 24 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBAW no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DBAW?

Investir em Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 30.90 - 39.39 e o preço atual 39.31. Muitos comparam 3.26% e 11.30% antes de enviar ordens em 39.31 ou 39.61. Estude as mudanças diárias de preço de DBAW no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?

O maior preço de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) no último ano foi 39.39. As ações oscilaram bastante dentro de 30.90 - 39.39, e a comparação com 39.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?

O menor preço de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) no ano foi 30.90. A comparação com o preço atual 39.31 e 30.90 - 39.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBAW em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBAW?

No passado Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 39.27 e 13.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.26 39.35
Faixa anual
30.90 39.39
Fechamento anterior
39.27
Open
39.29
Bid
39.31
Ask
39.61
Low
39.26
High
39.35
Volume
24
Mudança diária
0.10%
Mudança mensal
3.26%
Mudança de 6 meses
11.30%
Mudança anual
13.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8