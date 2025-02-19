报价部分
货币 / DBAW
回到股票

DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

39.29 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DBAW汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点39.26和高点39.35进行交易。

关注Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DBAW股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF股票今天的定价为39.29。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为39.27，交易量达到9。DBAW的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF目前的价值为39.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.16%和USD。实时查看图表以跟踪DBAW走势。

如何购买DBAW股票？

您可以以39.29的当前价格购买Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在39.29或39.59附近，而9和-0.03%显示市场活动。立即关注DBAW的实时图表更新。

如何投资DBAW股票？

投资Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF需要考虑年度范围30.90 - 39.39和当前价格39.29。许多人在以39.29或39.59下订单之前，会比较3.20%和。实时查看DBAW价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF的最高价格是39.39。在30.90 - 39.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF（DBAW）的最低价格为30.90。将其与当前的39.29和30.90 - 39.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DBAW股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.27和13.16%中可见。

日范围
39.26 39.35
年范围
30.90 39.39
前一天收盘价
39.27
开盘价
39.30
卖价
39.29
买价
39.59
最低价
39.26
最高价
39.35
交易量
9
日变化
0.05%
月变化
3.20%
6个月变化
11.24%
年变化
13.16%
