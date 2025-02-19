- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
El tipo de cambio de DBAW de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.26, mientras que el máximo ha alcanzado 39.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBAW News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBAW hoy?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) se evalúa hoy en 39.29. El instrumento se negocia dentro de 0.05%; el cierre de ayer ha sido 39.27 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBAW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF se evalúa actualmente en 39.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.16% y USD. Monitoree los movimientos de DBAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBAW?
Puede comprar acciones de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) al precio actual de 39.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 39.29 o 39.59, mientras que 9 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBAW?
Invertir en Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.90 - 39.39 y el precio actual 39.29. Muchos comparan 3.20% y 11.24% antes de colocar órdenes en 39.29 o 39.59. Estudie los cambios diarios de precios de DBAW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
El precio más alto de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) en el último año ha sido 39.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.90 - 39.39, una comparación con 39.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
El precio más bajo de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) para el año ha sido 30.90. La comparación con los actuales 39.29 y 30.90 - 39.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBAW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBAW?
En el pasado, Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.27 y 13.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 39.27
- Open
- 39.30
- Bid
- 39.29
- Ask
- 39.59
- Low
- 39.26
- High
- 39.35
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 3.20%
- Cambio a 6 meses
- 11.24%
- Cambio anual
- 13.16%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8