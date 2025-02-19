- Panoramica
DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Il tasso di cambio DBAW ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.26 e ad un massimo di 39.33.
Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DBAW News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBAW oggi?
Oggi le azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF sono prezzate a 39.27. Viene scambiato all'interno di 0.38%, la chiusura di ieri è stata 39.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBAW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF pagano dividendi?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 39.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBAW.
Come acquistare azioni DBAW?
Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 39.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.27 o 39.57, mentre 27 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBAW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBAW?
Investire in Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.90 - 39.39 e il prezzo attuale 39.27. Molti confrontano 3.15% e 11.18% prima di effettuare ordini su 39.27 o 39.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBAW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 39.39. All'interno di 30.90 - 39.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) nel corso dell'anno è stato 30.90. Confrontandolo con gli attuali 39.27 e 30.90 - 39.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBAW?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.12 e 13.10%.
- Chiusura Precedente
- 39.12
- Apertura
- 39.32
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Minimo
- 39.26
- Massimo
- 39.33
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- 3.15%
- Variazione Semestrale
- 11.18%
- Variazione Annuale
- 13.10%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8