DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

39.27 USD 0.15 (0.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBAW ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.26 e ad un massimo di 39.33.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBAW News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBAW oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF sono prezzate a 39.27. Viene scambiato all'interno di 0.38%, la chiusura di ieri è stata 39.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBAW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 39.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBAW.

Come acquistare azioni DBAW?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 39.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.27 o 39.57, mentre 27 e -0.13% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBAW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBAW?

Investire in Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.90 - 39.39 e il prezzo attuale 39.27. Molti confrontano 3.15% e 11.18% prima di effettuare ordini su 39.27 o 39.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBAW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 39.39. All'interno di 30.90 - 39.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 39.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) nel corso dell'anno è stato 30.90. Confrontandolo con gli attuali 39.27 e 30.90 - 39.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBAW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBAW?

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 39.12 e 13.10%.

Intervallo Giornaliero
39.26 39.33
Intervallo Annuale
30.90 39.39
Chiusura Precedente
39.12
Apertura
39.32
Bid
39.27
Ask
39.57
Minimo
39.26
Massimo
39.33
Volume
27
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
3.15%
Variazione Semestrale
11.18%
Variazione Annuale
13.10%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8