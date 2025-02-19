- 概要
DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAWの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり39.26の安値と39.35の高値で取引されました。
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DBAW News
よくあるご質問
DBAW株の現在の価格は？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの株価は本日39.29です。0.05%内で取引され、前日の終値は39.27、取引量は9に達しました。DBAWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの現在の価格は39.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.16%やUSDにも注目します。DBAWの動きはライブチャートで確認できます。
DBAW株を買う方法は？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの株は現在39.29で購入可能です。注文は通常39.29または39.59付近で行われ、9や-0.03%が市場の動きを示します。DBAWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBAW株に投資する方法は？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅30.90 - 39.39と現在の39.29を考慮します。注文は多くの場合39.29や39.59で行われる前に、3.20%や11.24%と比較されます。DBAWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は39.39でした。30.90 - 39.39内で株価は大きく変動し、39.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF(DBAW)の年間最安値は30.90でした。現在の39.29や30.90 - 39.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBAWの動きはライブチャートで確認できます。
DBAWの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.27、13.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.27
- 始値
- 39.30
- 買値
- 39.29
- 買値
- 39.59
- 安値
- 39.26
- 高値
- 39.35
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- 11.24%
- 1年の変化
- 13.16%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8