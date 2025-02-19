- Übersicht
DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Der Wechselkurs von DBAW hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.26 bis zu einem Hoch von 39.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBAW heute?
Die Aktie von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) notiert heute bei 39.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.27 und das Handelsvolumen erreichte 24. Das Live-Chart von DBAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBAW Dividenden?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF wird derzeit mit 39.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBAW-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) zum aktuellen Kurs von 39.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 39.31 oder 39.61 platziert, während 24 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBAW-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 30.90 - 39.40 und der aktuelle Kurs 39.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.26% und 11.30%, bevor sie Orders zu 39.31 oder 39.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) im vergangenen Jahr lag bei 39.40. Innerhalb von 30.90 - 39.40 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) im Laufe des Jahres betrug 30.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 39.31 und der Spanne 30.90 - 39.40 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBAW statt?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.27 und 13.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.27
- Eröffnung
- 39.29
- Bid
- 39.31
- Ask
- 39.61
- Tief
- 39.26
- Hoch
- 39.35
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 3.26%
- 6-Monatsänderung
- 11.30%
- Jahresänderung
- 13.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8