DBAW: Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
Le taux de change de DBAW a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.26 et à un maximum de 39.33.
Suivez la dynamique Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DBAW Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBAW aujourd'hui ?
L'action Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF est cotée à 39.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.38%, a clôturé hier à 39.12 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de DBAW présente ces mises à jour.
L'action Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 39.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBAW.
Comment acheter des actions DBAW ?
Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF au cours actuel de 39.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.27 ou de 39.57, le 27 et le -0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBAW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBAW ?
Investir dans Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.90 - 39.39 et le prix actuel 39.27. Beaucoup comparent 3.15% et 11.18% avant de passer des ordres à 39.27 ou 39.57. Consultez le graphique du cours de DBAW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF l'année dernière était 39.39. Au cours de 30.90 - 39.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) sur l'année a été 30.90. Sa comparaison avec 39.27 et 30.90 - 39.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBAW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBAW a-t-elle été divisée ?
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.12 et 13.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.12
- Ouverture
- 39.32
- Bid
- 39.27
- Ask
- 39.57
- Plus Bas
- 39.26
- Plus Haut
- 39.33
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 3.15%
- Changement à 6 Mois
- 11.18%
- Changement Annuel
- 13.10%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8