CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
A taxa do CWEB para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.05 e o mais alto foi 58.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CWEB Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CWEB hoje?
Hoje Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) está avaliado em 57.32. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 57.45, e o volume de negociação atingiu 256. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWEB em tempo real.
As ações de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares está avaliado em 57.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.13% e USD. Monitore os movimentos de CWEB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CWEB?
Você pode comprar ações de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) pelo preço atual 57.32. Ordens geralmente são executadas perto de 57.32 ou 57.62, enquanto 256 e -2.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWEB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CWEB?
Investir em Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares envolve considerar a faixa anual 26.93 - 59.59 e o preço atual 57.32. Muitos comparam 23.75% e 32.01% antes de enviar ordens em 57.32 ou 57.62. Estude as mudanças diárias de preço de CWEB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
O maior preço de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) no último ano foi 59.59. As ações oscilaram bastante dentro de 26.93 - 59.59, e a comparação com 57.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
O menor preço de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) no ano foi 26.93. A comparação com o preço atual 57.32 e 26.93 - 59.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWEB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWEB?
No passado Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.45 e 25.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.45
- Open
- 58.81
- Bid
- 57.32
- Ask
- 57.62
- Low
- 57.05
- High
- 58.90
- Volume
- 256
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 23.75%
- Mudança de 6 meses
- 32.01%
- Mudança anual
- 25.13%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8