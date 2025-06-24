- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
Der Wechselkurs von CWEB hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.05 bis zu einem Hoch von 58.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWEB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CWEB heute?
Die Aktie von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) notiert heute bei 57.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.45 und das Handelsvolumen erreichte 330. Das Live-Chart von CWEB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CWEB Dividenden?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares wird derzeit mit 57.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWEB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CWEB-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) zum aktuellen Kurs von 57.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.49 oder 57.79 platziert, während 330 und -2.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWEB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CWEB-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares müssen die jährliche Spanne 26.93 - 59.59 und der aktuelle Kurs 57.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 24.11% und 32.40%, bevor sie Orders zu 57.49 oder 57.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWEB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) im vergangenen Jahr lag bei 59.59. Innerhalb von 26.93 - 59.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) im Laufe des Jahres betrug 26.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.49 und der Spanne 26.93 - 59.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWEB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CWEB statt?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.45 und 25.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.45
- Eröffnung
- 58.81
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Tief
- 57.05
- Hoch
- 58.90
- Volumen
- 330
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 24.11%
- 6-Monatsänderung
- 32.40%
- Jahresänderung
- 25.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8