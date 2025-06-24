- Panoramica
CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
Il tasso di cambio CWEB ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.54 e ad un massimo di 58.90.
Segui le dinamiche di Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWEB News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CWEB oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares sono prezzate a 57.68. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 57.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 160. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWEB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares è attualmente valutato a 57.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWEB.
Come acquistare azioni CWEB?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares al prezzo attuale di 57.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.68 o 57.98, mentre 160 e -1.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWEB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CWEB?
Investire in Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares implica considerare l'intervallo annuale 26.93 - 59.59 e il prezzo attuale 57.68. Molti confrontano 24.53% e 32.84% prima di effettuare ordini su 57.68 o 57.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWEB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares nell'ultimo anno è stato 59.59. All'interno di 26.93 - 59.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) nel corso dell'anno è stato 26.93. Confrontandolo con gli attuali 57.68 e 26.93 - 59.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWEB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWEB?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.45 e 25.91%.
- Chiusura Precedente
- 57.45
- Apertura
- 58.81
- Bid
- 57.68
- Ask
- 57.98
- Minimo
- 57.54
- Massimo
- 58.90
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 24.53%
- Variazione Semestrale
- 32.84%
- Variazione Annuale
- 25.91%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8