CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares

57.32 USD 0.13 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWEBの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり57.05の安値と58.90の高値で取引されました。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CWEB株の現在の価格は？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの株価は本日57.32です。-0.23%内で取引され、前日の終値は57.45、取引量は256に達しました。CWEBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの現在の価格は57.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.13%やUSDにも注目します。CWEBの動きはライブチャートで確認できます。

CWEB株を買う方法は？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの株は現在57.32で購入可能です。注文は通常57.32または57.62付近で行われ、256や-2.53%が市場の動きを示します。CWEBの最新情報はライブチャートで確認できます。

CWEB株に投資する方法は？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesへの投資では、年間の値幅26.93 - 59.59と現在の57.32を考慮します。注文は多くの場合57.32や57.62で行われる前に、23.75%や32.01%と比較されます。CWEBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの過去1年の最高値は59.59でした。26.93 - 59.59内で株価は大きく変動し、57.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares(CWEB)の年間最安値は26.93でした。現在の57.32や26.93 - 59.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWEBの動きはライブチャートで確認できます。

CWEBの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.45、25.13%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.05 58.90
1年のレンジ
26.93 59.59
以前の終値
57.45
始値
58.81
買値
57.32
買値
57.62
安値
57.05
高値
58.90
出来高
256
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
23.75%
6ヶ月の変化
32.01%
1年の変化
25.13%
