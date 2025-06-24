CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
今日CWEB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点57.05和高点58.90进行交易。
关注Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CWEB新闻
常见问题解答
CWEB股票今天的价格是多少？
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票今天的定价为57.32。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为57.45，交易量达到256。CWEB的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares目前的价值为57.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.13%和USD。实时查看图表以跟踪CWEB走势。
如何购买CWEB股票？
您可以以57.32的当前价格购买Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票。订单通常设置在57.32或57.62附近，而256和-2.53%显示市场活动。立即关注CWEB的实时图表更新。
如何投资CWEB股票？
投资Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares需要考虑年度范围26.93 - 59.59和当前价格57.32。许多人在以57.32或57.62下订单之前，会比较23.75%和。实时查看CWEB价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares的最高价格是59.59。在26.93 - 59.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares（CWEB）的最低价格为26.93。将其与当前的57.32和26.93 - 59.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWEB股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.45和25.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.45
- 开盘价
- 58.81
- 卖价
- 57.32
- 买价
- 57.62
- 最低价
- 57.05
- 最高价
- 58.90
- 交易量
- 256
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 23.75%
- 6个月变化
- 32.01%
- 年变化
- 25.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8