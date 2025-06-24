报价部分
货币 / CWEB
CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares

57.32 USD 0.13 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CWEB汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点57.05和高点58.90进行交易。

关注Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CWEB新闻

常见问题解答

CWEB股票今天的价格是多少？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票今天的定价为57.32。它在-0.23%范围内交易，昨天的收盘价为57.45，交易量达到256。CWEB的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares目前的价值为57.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.13%和USD。实时查看图表以跟踪CWEB走势。

如何购买CWEB股票？

您可以以57.32的当前价格购买Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票。订单通常设置在57.32或57.62附近，而256和-2.53%显示市场活动。立即关注CWEB的实时图表更新。

如何投资CWEB股票？

投资Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares需要考虑年度范围26.93 - 59.59和当前价格57.32。许多人在以57.32或57.62下订单之前，会比较23.75%和。实时查看CWEB价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares的最高价格是59.59。在26.93 - 59.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares（CWEB）的最低价格为26.93。将其与当前的57.32和26.93 - 59.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWEB股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.45和25.13%中可见。

日范围
57.05 58.90
年范围
26.93 59.59
前一天收盘价
57.45
开盘价
58.81
卖价
57.32
买价
57.62
最低价
57.05
最高价
58.90
交易量
256
日变化
-0.23%
月变化
23.75%
6个月变化
32.01%
年变化
25.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8