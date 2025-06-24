- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
El tipo de cambio de CWEB de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.05, mientras que el máximo ha alcanzado 58.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWEB News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CWEB hoy?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) se evalúa hoy en 57.32. El instrumento se negocia dentro de -0.23%; el cierre de ayer ha sido 57.45 y el volumen comercial ha alcanzado 256. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CWEB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares se evalúa actualmente en 57.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.13% y USD. Monitoree los movimientos de CWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CWEB?
Puede comprar acciones de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) al precio actual de 57.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.32 o 57.62, mientras que 256 y -2.53% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CWEB?
Invertir en Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares implica tener en cuenta el rango anual 26.93 - 59.59 y el precio actual 57.32. Muchos comparan 23.75% y 32.01% antes de colocar órdenes en 57.32 o 57.62. Estudie los cambios diarios de precios de CWEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) en el último año ha sido 59.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.93 - 59.59, una comparación con 57.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) para el año ha sido 26.93. La comparación con los actuales 57.32 y 26.93 - 59.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CWEB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CWEB?
En el pasado, Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.45 y 25.13% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.45
- Open
- 58.81
- Bid
- 57.32
- Ask
- 57.62
- Low
- 57.05
- High
- 58.90
- Volumen
- 256
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 23.75%
- Cambio a 6 meses
- 32.01%
- Cambio anual
- 25.13%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8