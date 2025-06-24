Курс CWEB за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.54, а максимальная — 58.90.

Следите за динамикой Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.