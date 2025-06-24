- Aperçu
CWEB: Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares
Le taux de change de CWEB a changé de 4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.13 et à un maximum de 58.21.
Suivez la dynamique Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CWEB Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CWEB aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares est cotée à 57.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.38%, a clôturé hier à 55.04 et son volume d'échange a atteint 384. Le graphique en temps réel du cours de CWEB présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares est actuellement valorisé à 57.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CWEB.
Comment acheter des actions CWEB ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares au cours actuel de 57.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.45 ou de 57.75, le 384 et le -0.45% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CWEB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CWEB ?
Investir dans Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.93 - 59.59 et le prix actuel 57.45. Beaucoup comparent 24.03% et 32.31% avant de passer des ordres à 57.45 ou 57.75. Consultez le graphique du cours de CWEB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares l'année dernière était 59.59. Au cours de 26.93 - 59.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares (CWEB) sur l'année a été 26.93. Sa comparaison avec 57.45 et 26.93 - 59.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CWEB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CWEB a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.04 et 25.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.04
- Ouverture
- 57.71
- Bid
- 57.45
- Ask
- 57.75
- Plus Bas
- 57.13
- Plus Haut
- 58.21
- Volume
- 384
- Changement quotidien
- 4.38%
- Changement Mensuel
- 24.03%
- Changement à 6 Mois
- 32.31%
- Changement Annuel
- 25.41%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8