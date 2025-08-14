Moedas / CURV
CURV: Torrid Holdings Inc
1.84 USD 0.02 (1.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CURV para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.80 e o mais alto foi 1.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Torrid Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.80 1.87
Faixa anual
1.63 7.19
- Fechamento anterior
- 1.86
- Open
- 1.86
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.80
- High
- 1.87
- Volume
- 325
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- -15.21%
- Mudança de 6 meses
- -65.41%
- Mudança anual
- -53.06%
