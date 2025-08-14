Валюты / CURV
CURV: Torrid Holdings Inc
1.84 USD 0.01 (0.55%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CURV за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.80, а максимальная — 1.87.
Следите за динамикой Torrid Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.80 1.87
Годовой диапазон
1.63 7.19
- Предыдущее закрытие
- 1.83
- Open
- 1.82
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.80
- High
- 1.87
- Объем
- 540
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- -15.21%
- 6-месячное изменение
- -65.41%
- Годовое изменение
- -53.06%
